الخطوط الجوية الكويتية تطلق خطا جديدا إلى الدار البيضاء

2022-06-01 / 21:31
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هبة بريس _ و م ع

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية ، اليوم الأربعاء ، إطلاق خط جوي جديد إلى مدينة الدار البيضاء بواقع رحلتين في الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ، معن رزوقي ، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن الوجهة الجديدة تخدم الراغبين في السياحة والاستثمار وزيارة الدار البيضاء ، علاوة على تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالكويت من السفر إلى بلدهم عبر خط مباشر.

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستقوم خلال الأشهر المقبلة بمتابعة هذه الوجهة لدراستها وإمكانية زيادة عدد رحلاتها إليها.

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