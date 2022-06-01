تسويق الحبوب.. تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن

هبة بريس _ الرباط

أوضحت مذكرة صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير المرتبطة بتسويق محصول القمح الخاص بالموسم الحالي.

وأشارت الوزارة في المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء إلى أن السعر المرجعي المستهدف لشراء القمح الطري، حدد في 300 درهما للقنطار الواحد، وهو سعر يدمج جميع التكاليف، والرسوم والهوامش المرتبطة بالشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية.

وكان السعر المرجعي الخاص بالقمح اللين حدد في العام الماضي في 280 درهما.

وأكدت الوزارة على أن فترة جمع القمح اللين تمتد من فاتح يونيو إلي 31 يوليوز.

وشددت على أن السعر المرجعي يمكن أن يرتفع أو ينخفض تبعا لما تنتهي إليه المفاوضات بين الأطراف المعنية.

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