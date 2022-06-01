مناورات “الأسد الإفريقي” بين المغرب وأمريكا تنتقل إلى حدود تندوف

قالت صحيفة ” لارازون ” ان مناورات الأسد الإفريقي، المقررة ابتداءً من 20 يونيو الجاري، ستشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتحديدا ولاية تندوف .

وأكدت ذات الصحيفة ان المناورات اعلاه ، ستشمل منطقة المحبس في الصحراء المتاخمة للحدود الجزائرية، وهو الأمر االذي تم الإتفاق عليه وزكته مختلف الدول المشاركة.

ويهدف ” التمرين العسكري ” إلى “تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية وقوات البلدان المشاركة، وكذا التدريب على تخطيط وقيادة عمليات مشتركة في إطار متعدد الجنسيات”.

وتعد مناورات “الأسد الأفريقي”، كتمرين مشترك متعدد الجنسيات، أحد التدريبات الرئيسية والكبرى التي تنظمها وتديرها القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) بشراكة مع القوات المسلحة الملكية.

وعام 2007، انطلقت أول نسخة من مناورات “الأسد الأفريقي” بين المغرب والولايات المتحدة، وتشارك فيها دول أوروبية وإفريقية، وهي تُجرى سنوياً، لكن أقيمت أحياناً أكثر من نسخة في العام الواحد.

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