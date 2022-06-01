المكتب الوطني للسكك الحديدية.. نقل 9,62 مليون مسافر حتى متم مارس

2022-06-01 / 17:27
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هبة بريس

ارتفع عدد المسافرين الذين استعملوا قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى 9,62 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 7,02 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأفاد المكتب، في بلاغ حول مؤشرات نشاطه للفصل الأول من عام 2022، بأن “عدد المسافرين الذين استعملوا قطارات المكتب سجل زيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ مما يؤكد عودة النشاط بعد جائحة كوفيد”.

وأضاف المصدر ذاته، أن نقل البضائع سجل، من جهته، انخفاضا بنسبة 15 في المائة من حيث الحجم، خلال نفس الفترة.

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