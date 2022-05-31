شكيب بنموسى

بنموسى يستعرض أهداف مشاروات إصلاح المدرسة العمومية

2022-05-31 / 16:16
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هبة بريس - الرباط

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أهداف المشاورات الجديدة لاصلاح المدارس العمومية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذه الأهداف تتمثل في خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين حول اولويات الاصلاح خلال ال5 سنوات القادمة، إعمال الذكاء الجماعي في اغناء مشروع خارطة الطريق وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان ومن الفاعلين والمتدخلين.

بالإضافة إلى ضمان تملك مضامين خارطة الطريق من طرف الجميع ووحث الفاعلين الأساسيين والشركاء على كافة مستويات المنظومة على للانخراط والالتزام كل من مكان مسؤوليته في تفعيل خارطة الطريق، إلى جانب رصد الممارسات والتجارب المبتكرة والافكار الخلاقة لاستثمارها في دعم الاصلاح

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