الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى العاهل الأردني

2022-05-30 / 20:43
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله، وذلك على إثر وفاة الطبيب فيصل صدقي الياسين، والد الملكة رانيا العبد الله.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن بالغ التأثر والأسى بنعي المشمول بعفو الله تعالى، المرحوم الطبيب فيصل صدقي الياسين، والد الملكة رانيا العبد الله، أحسن الله قبوله إلى جواره، مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان.

ومما جاء في برقية الملك.. “وبهذه المناسبة المحزنة، أتقدم إلى جلالتكما باسمي الخاص وباسم أسرتي الملكية، ومن خلالكم لسائر أفراد عائلتكم الملكية الجليلة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل المبرور في عداد الصالحين من عباده، ويسكنه فسيح جنانه”.

وأضاف الملك، في هذه البرقية، “وإذ أشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإني أسأله عز وجل أن يحفظ جلالتكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه، ويديم عليكم أردية الصحة والعافية وطول الع

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