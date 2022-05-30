صافي أرباح المختبرات من فحوصات كورونا بلغ أكثر من 952 ألف درهم

2022-05-30 / 12:04
0
هبة بريس - الرباط

كشفت دراسة لمجلس المنافسة، أن قيمة النتائج الصافية السنوية للمختبرات الخاصة تتوزع بين أكثر من 952 ألف درهم، إذا كان المختبر يقوم فقط بفحص “PCR ” التقليدي، وأكثر من 1.7 مليون في حالة إجراء المختبر لجميع أنواع الاختبارات.

وذكرت دراسة المجلس، أن هوامش الربح تختلف حسب حجم المختبر، ونوع الفحوصات التي تم إجراؤها واختيار الاستثمار المعتمد من طرف كل مختبر.

هذا ويشار إلى أن الحكومة، قررت شهر شتنبر الماضي تسقيف أسعار فحوصات كوفيد 19 “، حيث تم تحديد أسعار الاختبارات في 400 درهم بالنسبة لاختبار RT-PCR،اختبار سريع 600 درهم، اختبار المستضد السريع 190 درهما، أما اختبار المصلي الكمي IGM فقد حدد في 170 درهما، ثم الاختبار المصلي النوعي السريع 120 درهما.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لفتيت: 120 ألف مواطن سجلوا في السجل الوطني للسكان

لفتيت: 120 ألف مواطن سجلوا في السجل الوطني للسكان

2022-05-30 / 15:58
Photo of الحموشي يحث موظفي الأمن على حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم

الحموشي يحث موظفي الأمن على حسن استقبال المواطنين والتعامل…

2022-05-30 / 14:23
Photo of زراعة أزيد من 83% من المساحة المبرمجة بجهة طنجة الحسيمة

زراعة أزيد من 83% من المساحة المبرمجة بجهة طنجة…

2022-05-30 / 13:51
Photo of “الأونسا” تدعو المستهلكين إلى اقتناء المنتجات الحاصلة على”الترخيص الصحي”

“الأونسا” تدعو المستهلكين إلى اقتناء المنتجات الحاصلة على”الترخيص الصحي”

2022-05-30 / 13:37
Photo of فرقة أمنية خاصة تحل ببرشيد و تعتقل أكثر من 100 مبحوث عنه في ساعات

فرقة أمنية خاصة تحل ببرشيد و تعتقل أكثر من…

2022-05-30 / 13:16
Photo of الدرك يحجز 41 حزمة من المخدرات في عرض سواحل الجديدة

الدرك يحجز 41 حزمة من المخدرات في عرض سواحل…

2022-05-30 / 12:22
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم فاتح يونيو

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم فاتح يونيو

2022-05-30 / 12:15
Photo of جدري القرود.. الإبراهيمي: “علينا أن نؤسس لمقاربة استباقية ومندمجة”

جدري القرود.. الإبراهيمي: “علينا أن نؤسس لمقاربة استباقية ومندمجة”

2022-05-30 / 11:13
Photo of أمن الناظور يوقف شخصا متورطا في سرقة السيارات

أمن الناظور يوقف شخصا متورطا في سرقة السيارات

2022-05-30 / 10:08
Photo of هزة أرضية بقوة 4.5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-05-30 / 09:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق