صافي أرباح المختبرات من فحوصات كورونا بلغ أكثر من 952 ألف درهم

هبة بريس - الرباط

كشفت دراسة لمجلس المنافسة، أن قيمة النتائج الصافية السنوية للمختبرات الخاصة تتوزع بين أكثر من 952 ألف درهم، إذا كان المختبر يقوم فقط بفحص “PCR ” التقليدي، وأكثر من 1.7 مليون في حالة إجراء المختبر لجميع أنواع الاختبارات.

وذكرت دراسة المجلس، أن هوامش الربح تختلف حسب حجم المختبر، ونوع الفحوصات التي تم إجراؤها واختيار الاستثمار المعتمد من طرف كل مختبر.

هذا ويشار إلى أن الحكومة، قررت شهر شتنبر الماضي تسقيف أسعار فحوصات كوفيد 19 “، حيث تم تحديد أسعار الاختبارات في 400 درهم بالنسبة لاختبار RT-PCR،اختبار سريع 600 درهم، اختبار المستضد السريع 190 درهما، أما اختبار المصلي الكمي IGM فقد حدد في 170 درهما، ثم الاختبار المصلي النوعي السريع 120 درهما.

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