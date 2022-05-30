تقرير : ميناء طنجة المتوسط في المرتبة السادسة عالميا وميناء أكادير في المرتبة 260

2022-05-30 / 12:49
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف تقرير البنك الدولي أن الميناء المغربي “طنجة المتوسط” احتل ميناء ” طنجة المتوسط” المرتبة السادسة عالميا من بين 370 ميناء شملها التقرير الذي أعده البنك الدولي .

واعتبر التقرير أن مرتبة ميناء ” طنجة المتوسط” هو الأعلى تصنيفا في أوروبا وشمال أفريقيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم .

وحل ميناء الملك عبد الله السعودي في المرتبة الأولى، متبوعا بميناء حمد القطري، و يانغشان الصيني، وميناء خليفة الإماراتي. وتقدم الميناء المغربي في التصنيف على على ميناء نينغبو- تشوشان في الصين ، وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، وميناء كانتون (الصين)، وميناء يوكوهاما (اليابان) وميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا (المرتبة 11).

كما تقدم الميناء المغربي، الذي يعد الأول في شمال إفريقيا وأوروبا، على ميناء بور سعيد في مصر، وميناء برشلونة الاسباني. وضم التقرير أيضا مينائي أكادير والدار البيضاء، وحل الأول في المركز 260 عالميا والثاني في المرتبة 262 عالميا.

يذكر أن ميناء ” طنجة المتوسط” كان قد حقق خلال السنة الماضية، رقما قياسيا جديدا على مستوى البحر الأبيض المتوسط بمعالجة أزيد من 7 ملايين حاوية من حجم 20 قدم، بنسبة نمو تصل إلى 24 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.

وأصدر البنك الدولي ومعلومات الأسواق الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، هذا الأسبوع، الإصدار الثاني من مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، الذي يوضح أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، ويتمثل الهدف منه في أن يكون أساساً مرجعياً للأطراف المعنية الرئيسية في الاقتصاد العالمي.

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