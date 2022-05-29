الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار وتستهتر بالمجتمع الدولي

هبة بريس _ وكالات

اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إسرائيل باللعب بالنار “بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل”.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال أبو ردينة إن إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون.

وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية.

ووصف كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة بأنها تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67.

واعتبر أن إسرائيل باتت دولة معزولة في العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية.

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