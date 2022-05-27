حفظ السلام.. الأمم المتحدة تعرب عن “امتنانها الكبير” للدور الهام للمغرب

2022-05-27 / 15:31
0
هبة بريس

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الخميس بنيويورك، أن المنظمة الدولية “جد ممتنة” للدور الهام الذي يضطلع به المغرب في عمليات حفظ السلام.

وقال دوجاريك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية M24، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، الذي يخلد في 29 ماي من كل سنة، إن “قوات المملكة المغربية تضطلع بدور هام في العديد من عمليات حفظ السلام، ونحن جد ممتنين لذلك”.

وأشار المتحدث إلى أن دعم المغرب لعمليات حفظ السلام يعود إلى بداية القبعات الزرق، مبرزا أن المملكة تقدم أيضا معرفة ميدانية ومساعدة “جد قيمة” على مستوى الخدمات الطبية، من خلال إقامة مستشفيات في عمليات عديدة.

وأضاف السيد دوجاريك أن “المغرب يقدم أيضا مساعدة تكنولوجية، من خلال رقمنة بعثاتنا، بالإضافة إلى المساعدة في ترجمة الوثائق والترجمة الفورية”.

علاوة على ذلك، أشاد المسؤول الأممي بجنود حفظ السلام المغاربة الذين “قدموا تضحيات جسام باسم الأمم المتحدة. هؤلاء الجنود المغاربة الذين غادروا البلاد من أجل خدمة قضية السلام. لهذا نحن ممتنون لهم إلى الأبد”.

وفي وقت سابق اليوم، تسلم السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، من يد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ميدالية داغ همرشولد، باسم جنود حفظة السلام المغاربة الشجعان، اعترافا بتضحياتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات وحسهم العالي بالمسؤولية.

وخلال حفل أقيم بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، كلف السيد غوتيريش السيد هلال بنقل تعازيه القلبية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، معربا له عن خالص امتنان الأمم المتحدة على دعم المملكة المغربية المتواصل لعمليات حفظ السلام.

وينشر المغرب حاليا أكثر من 1700 فردا من الجيش والشرطة المغاربة في عمليات الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان وجنوب السودان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

2022-05-27 / 15:57
Photo of أرسل السفير السابق إلى الجزائر.. بوتين يعين سفيرا جديدا في المغرب

أرسل السفير السابق إلى الجزائر.. بوتين يعين سفيرا جديدا…

2022-05-27 / 15:44
Photo of بمشاركة بوريطة.. افتتاح أعمال قمة طارئة للاتحاد الإفريقي بمالابو

بمشاركة بوريطة.. افتتاح أعمال قمة طارئة للاتحاد الإفريقي بمالابو

2022-05-27 / 13:50
Photo of البرلمانية الموريتانية التاقي ل ”هبة بريس” : البوليساريو كيان انفصالي هش وحدودنا متضررة بوجوده”

البرلمانية الموريتانية التاقي ل ”هبة بريس” : البوليساريو كيان…

2022-05-27 / 13:06
Photo of المخطط المغربي للحكم الذاتي.. مسلسل الدعم متواصل إقليميا ودوليا

المخطط المغربي للحكم الذاتي.. مسلسل الدعم متواصل إقليميا ودوليا

2022-05-27 / 12:54
Photo of الملك يهنئ تيدروس أدانوم غيبريسيس بإعادة انتخابه مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية

الملك يهنئ تيدروس أدانوم غيبريسيس بإعادة انتخابه مديرا عاما…

2022-05-26 / 23:34
Photo of الملك يواسي الرئيس الأمريكي في ضحايا إطلاق النار بإحدى المدارس

الملك يواسي الرئيس الأمريكي في ضحايا إطلاق النار بإحدى…

2022-05-26 / 22:28
Photo of المحكمة الدستورية تلغي مقعد “الميزان ” بدائرة مديونة

المحكمة الدستورية تلغي مقعد “الميزان ” بدائرة مديونة

2022-05-26 / 20:00
Photo of وزير خارجية سورينام: فتح قنصلية بالداخلة دفعة قوية للتعاون الثنائي

وزير خارجية سورينام: فتح قنصلية بالداخلة دفعة قوية للتعاون…

2022-05-26 / 16:52
Photo of رسميا.. افتتاح قنصلية عامة لجمهورية سورينام بالداخلة

رسميا.. افتتاح قنصلية عامة لجمهورية سورينام بالداخلة

2022-05-26 / 16:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق