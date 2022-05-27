جزيرة فويرتي فينتورا تستعد لاستقبال نجوم الأغنية المغربية

2022-05-27 / 15:14
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نجلاء مزيان

تستعد “جزيرة فويرتي فينتورا” لاحتضان مهرجان  entre 2 culturas  الذي تنظمه الجمعية المغربية الكنارية للفن بلا حدود بشراكة مع بلدية Ayuntamiento de pajara، وذلك في 29 من ماي الجاري، بحضور مجموعة من ألمع الفنانين المغاربة في مقدمتهم ياسر عماد، سعيد الصنهاجي وعبد العالي الغاوي، ومجموعة “فولكوريو كناريو” وبمشاركة الطفلة سادين  المعروفة ب Sadin B.

الحفل سيحضره مجموعة من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والفنية، حيث وكعادته يحضر القنصل العام للمملكة بجزر الكناري السيد أحمد موسى، وهو من الشخصيات الحريصة على دعم كل الانشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الجمعية المغربية الكنارية للفن بلا حدود.

كما سيحضر الحفل ممثلين عن بلدية Ayuntamiento de pajara، وبعض الشخصيات الثقافية والفنية كالباحث الموسيقي عبد السلام الخلوفي، والمنتج رشيد حياك.

الحفل من تقديم المنشط عماد النتيفي باللهجة المغربية والكاتبة العامة للجمعية ثريا بلغازي باللغة الإسبانية.

و يذكر أن الجمعية المغربية الكنارية للفن بلا حدود سبق وأن نظمت العديد من التظاهرات الفنية الناجحة، بينها تظاهرة كبرى بشراكة مع القنصلية المغربية بجزر الكناري وبدعم من القنصل العام أحمد موسى، حيث حققت نجاحا استثنائيا، رغم الإكراهات والضغوطات التي تعيشها الجالية والهجمات المتكررة من أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

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