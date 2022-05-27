اللجنة الوطنية الأولمبية تواصل تحضيراتها للألعاب المتوسطية – وهران 2022

هبة بريس

في أفق مشاركة الوفد الرياضي المغربي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقبلة المقررة في الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليوز 2022 في وهران ، تواصل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية مشاوراتها مع اللجنة المنظمة لـ “وهران 2022” من أجل تسجيل الرياضيين المغاربة وكذلك الأطر التقنية و الطبية المقترحة من طرف الجامعات الرياضية المغربية.

ولتشجيع الجامعات بغية تأكيد حضور أفضل الرياضيين المغاربة للمشاركة في هذه الألعاب ، حددت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية شروط المشاركة، التي تأخذ في الاعتبار الترتيب العالمي والإفريقي ، وكذلك المشروع الرياضي المقدم من الإدارات التقنية الوطنية، نظرا إلى أن اختيار الإشراف التقني والبرنامج التحضيري والرياضيين المغاربة والمغاربة معهود بشكل تام للجامعات الرياضية المغربية.

وستقدم اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية دعمها من أجل توفير ظروف إعداد أفضل للرياضيين المغاربة من خلال تخصيص دعم مالي إضافي لمشاريعهم الرياضية، من خلال اتفاقيات محددة لهذه الألعاب.

فضلا عن ذلك ، و بالرغم من الظروف اللوجستيكية الخاصة لهذه الرحلة ،وضعت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية نظامًا خاصًا لتنفيذ هذا البرنامج.وسيتم تقديم هذه المنظومة لجميع المشاركين خلال شهر يونيو 2022 ، عند استلام اللائحة النهائية من الجامعات الرياضية ، وتأكيد التسجيلات الرياضية لدى اللجنة المنظمة لـ “وهران 2022”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0