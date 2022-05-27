منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة كاب بدوزة بآسفي

هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري، اليوم الخميس، عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات (كاب بدوزة) في منطقة آسفي، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وذكر بلاغ لقطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المنطقة ” أظهرت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات”.

وأوصى البلاغ المستهلكين بالتزود فقط بالصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

وحذر البلاغ من أن الصدفيات التي تباع بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل بالتالي خطرا على صحة المواطنين.

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