الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك يواسي الرئيس الأمريكي في ضحايا إطلاق النار بإحدى المدارس

2022-05-26 / 22:28
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هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى جوزيف روبینیت بایدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر الحادث الإجرامي لإطلاق النار بإحدى المدارس بولاية تيكساس، مما خلف عددا من الضحايا بين التلاميذ الأبرياء.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس الأمريكي، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، راجيا “لكم ولذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، والشفاء العاجل للمصابين”.

ومما جاء في هذه البرقية “وإذ أشاطركم مشاعركم إزاء هذا الحادث المفجع أرجو أن تتفضلوا، فخامـة الرئيس، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي وتضامني، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري”.

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