جماعة هوارة : اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على تلاميذ

هبة بريس_ جرسيف

تعرضت سيارة نقل مدرسي إلى اعتداء بالسيوف و العصي و الحجارة من طرف مجهولين بينهم قاصرين اعترضوا طريق السيارة قرب جماعة هوارة اولاد رحو إقليم جرسيف .

و تعرض ركاب الحافلة المدرسية إلى التهديد بالعصي و الحجارة، في محاولة لتصفية الحسابات مع أحد التلاميذ المتواجدين بالسيارة، ما أدى إلى حالة رعب في صفوف الراكبين من التلميذات و التلاميذ الآخرين، ليتم بعد ذلك إلحاق خسائر مادية بالحافلة و اصابة ثمانية تلاميذ تم نقلهم بواسطة سيارة اسعاف لمستشفى جرسيف لتلقي العلاجات الضرورية.

و فور توصلها بالخبر حلت بعين المكان السلطات الامنية التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه القضية ، الى ذالك، طالبت ساكتة الجماعة و جمعية المسعودية من الجهات الامنية توقيف المتورطين في هذا الاعتداء الذي وصف بالهمجي، والذي يطال سيارات للنقل المدرسي.

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