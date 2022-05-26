“ريلمي” تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد realme 9 Pro + 5G

هبة بريس

تواصل شركة realme، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية، إنتاج وتصميم هواتف ذكية من الجيل الخامس عالية الأداء. حيث أطلقت شركة realme منتجًا استثنائيًا: هو realme 9 Pro + 5G.

ويعد هذا الهاتف الجديد realme 9 Pro+ ، الذي أطلقته realme من بين الهواتف الذكية الأولى في العالم التي تم تجهيزها بمعالج من فئة MediaTek Dimensity 920 5G. بدأت شركة realme ، وهي علامة تجارية ملتزمة بتزويد الشباب في جميع أنحاء العالم بأحدث التقنيات ومنتجات تكنولوجية ذات التصميم المتطور ، منذ سنة 2020 بإنتاج هواتف ذكية متطورة من الجيل الخامس. نذكر منها على سبيل المثال، هاتف 9 Pro+، المزود بمعالج MediaTek Dimentsity 920 5G المطور.

هاتف ذكي مزود بكاميرا من الطراز العالي

كشفت شركة realme عن ثورة حقيقية في مجال التقاط الصور بالأجهزة المحمولة، وذلك من خلال إطلاق تقنية صور جديدة تمامًا تتوفر على عدة أجيال متقدمة مقارنة مع تلك التي نجدها على الهواتف الذكية الأخرى من نفس الفئة. هذه التكنولوجيا الاستثنائية التي تسمى “ProLight”.

من أجل تصميم هذه التكنولوجيا، بدأ مهندسو شركة realme بتحديد بعض العوامل المشتركة التي يمكن أن تؤثر على مستوى تشويش ووضوح الصور. من بينها صغر حجم مستشعر الكاميرا، وأيضًا عدم توفر ظروف إضاءة مثالية ثم وجود حركات أثناء الالتقاط.

من أجل التمكن من التقاط صور ناجحة في أي وضعية، تعمل تقنية ProLight Imaging وبكيفية ذكية على تحسين عرض مستشعر الصورة الكبير، من خلال خوارزميات متقدمة تعمل على تقليل التشويش الرقمي وكذا عبر نظام التثبيت المزدوج.

مستشعر الكاميرا IMX766 Sony

Sony IMX766 هو مستشعر كاميرا التصوير الذي يُزود فقط الهواتف الذكية العالية الجودة. ويتميز هذا المستشعر الهائل ذو المقاس 1/1,56 بوصة بقدرته على امتصاص ما يقارب 45٪ من أشعة الضوء أكثر من المستشعر العادي.

OIS+EIS، نظام التثبيت المزدوج

يحتاج المستشعر عادةً إلى مزيد من الوقت لامتصاص أكبر قدر ممكن من الضوء في الإضاءة المنخفضة. بفضل تقنية التصوير ProLight، تحتوي الكاميرا الرئيسية للهاتف الذكي على نظام تثبيت بصري للصور ونظام تثبيت الصورة الإلكترونية لمقاطع الفيديو. من خلال الاستفادة القصوى من نظام تثبيت الصورة البصري، تستطيع الكاميرا تعويض أي حركة غير مرغوب فيها، بالإضافة إلى توفير الوضوح الأمثل والرائع لكل صورة تم التقاطها.

تقنية AI 3.0 لتقليل التشويش تعمل بالذكاء الاصطناعي

عادة ما يكون الزبون مقيدًا بالحجم المادي لمستشعر الكاميرا المكون للهاتف. لتدارك هذا الأمر، يستخدم realme التصوير الحاسوبي لتعزيز قدرات المستشعر وتحسين مستوى التشويش لكل صورة. وبالتالي تم دمج تقنية التصوير ProLight من realme بشكل أكبر مع محرك AI 3.0 القوي لتقليل التشويش.

في كل مرة تضغط فيها على زر التصوير، يلتقط هاتف Pro+ 9 عدة صور في نموذج التصوير المتتابع. يستخدم محرك تقليل التشويش AI 3.0 خوارزمية متوسط الصورة لسرد الاختلافات وإزالة أكبر قدر ممكن من التشويشات الرقمية. ولكن نظرًا لأن التشويشات الرقمية تأتي في العديد من الأشكال والأحجام، فإن محرك تقليل التشويش يستخدم التعلم الذكي لتحديد الأشكال ودقة الألوان، مما ينتج عنه صور فائقة الوضوح حتى وإن التُقطت في الإضاءة المنخفضة مع قليل من التشويشات الرقمية.

من الآن فصاعدًا ، أصبح من الممكن توثيق كل لحظة من لحظاتك المهمة بأكثر الطرق نجاحًا وإنجازًا ، وهذا بغض النظر عن ظروف الإضاءة. يتميز هاتف Pro+ 9 بتوفره على أفضل كاميرا في تاريخ سلسلة هواتف realme 9 ، مما يسمح لها بتحقيق مستويات مهمة في ما يخص أداء التصوير حتى في حالة نقص الإضاءة.

كما أن هذا الإصدار النموذجي Pro 9، مزود بمعالج Qualcomm®️ Snapdragon ™ ️ 695 5G ، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 13 جيجا بايت وتقنية تبريد السائل ، بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية قوية تبلغ 64 ميجا بكسل مع وضع Street Mode 2.0 الحصري ، والعديد من المزايا الأخرى

ويبلغ سعر هاتف realme 9 pro + 8/256 4499 درهمًا مع ضمان لمدة سنة على الشاشة. أما هاتف realme 9pro 8/128 فهو متاح في الأسواق والمتاجر المعتمدة بسعر 3199 درهمًا مع سماعات بلوتوث لاسلكية Q2 مهداة و ضمان لمدة سنة على الشاشة. (العرض صالح من 28 ماي إلى غاية 05 يونيو 2022) .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0