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إصابة 39 تلميذا بتسمّم غذائي ضواحي زاكورة بعد تناولهم منتوجات ”جودة“

2022-05-26 / 15:04
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هبة بريس - زاكورة

تعرض 39 تلميذا يدرسون بمدرسة أوريز قيادة تانسيفت دائرة أكدز بإقليم زاكورة زوال اليوم الخميس 26 ماي الجاري لحالات تسمم، نقلوا على إثرها على وجه السرعة صوب المركز الصحي الحضري بأكذز بعدما أحسّوا بمغص معوي وغثيان.

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أنه لحدود الساعة لم يتم معرفة السبب وراء التسمم ، لكن يرجح ان يكون راجعا لتناولهم لعصير بمطعم ذات المدرسة يعود لشركة ”جودة“ .

وأكد ذات المصدر انه تم اخذ عينات مخبرية للتأكد والوصول إلى النتائج الصحيحة.

 

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