“التعليم” تعلن عن نتائج إسناد مناصب إدارية بالتعليم الثانوي

2022-05-25 / 10:10
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر بوابتها الرسمية www.men.gov.ma مساء أمس الثلاثاء، عن النتائج النهائية الخاصة بحركة إسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2022.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن نتائج المقابلات الخاصة بهذه العملية أسفرت عن استفادة ما مجموعه 96 مترشحة ومترشحا.

وحسب السلك، تضيف الوزارة، استفاد في التعليم الثانوي الإعدادي 56 مترشحا ومترشحة، وفي التعليم الثانوي التأهيلي 40 مترشحة ومترشحا.

وبلغ عدد المشاركات والمشاركين الذين تم انتقاؤهم من أجل إجراء المقابلات على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما مجموعه 182 مترشحة ومترشحا، منهم 101 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي و81 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 10 يونيو 2022 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، مؤكدة أن معالجة الطعون لن تشمل سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

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