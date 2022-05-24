الصورة تعبيرية

بلينكن يبحث مع نظيره الأوكراني “السبل المحتملة” لتصدير الحبوب

2022-05-24 / 18:32
0
هبة بريس _ متابعة

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الأوكراني، ديميترو كوليبا، الثلاثاء، سبل تصدير الحبوب الأوكرانية، لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية المتفاقمة بسبب الغزو الروسي.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، فإن بلينكن اتصل بكوليبا وناقشا معا الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة عواقب حرب روسيا “المتعمدة وغير المبررة” ضد أوكرانيا ومحاسبة الكرملين.

وأشار بلينكن إلى أن “أزمة الأمن الغذائي العالمية الناتجة عن الحرب الوحشية التي شنها الرئيس بوتين تتطلب استجابة عالمية”، كما ناقش الجانبان “السبل المحتملة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية”، بحسب البيان.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن صوامع أوكرانيا تمتلئ بالحبوب من الموسم الماضي، وتحتاج أماكن للتخزين مع قرب موسم الحصاد، مشيرة إلى أنه يجب إيصال حبوبها إلى الدول التي تحتاج إليها.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة شخص في إطلاق نار على مدرسة ابتدائية في تكساس الأمريكية

إصابة شخص في إطلاق نار على مدرسة ابتدائية في…

2022-05-24 / 20:37
Photo of مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا في تبادل لإطلاق النار وسط المكسيك

مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا في تبادل…

2022-05-24 / 20:10
Photo of الإمارات ترصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

الإمارات ترصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

2022-05-24 / 16:49
Photo of “موديرنا” تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القردة

“موديرنا” تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القردة

2022-05-24 / 15:29
Photo of أمريكا تستعد لتلقيح مخالطي المصابين بجدري القردة

أمريكا تستعد لتلقيح مخالطي المصابين بجدري القردة

2022-05-24 / 12:14
Photo of منظمة الصحة: 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة وانتشاره في 19دولة

منظمة الصحة: 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة وانتشاره في…

2022-05-24 / 09:26
Photo of تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القردة في الولايات المتحدة

تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القردة في الولايات…

2022-05-23 / 22:46
Photo of بكين تحذر واشنطن من “اللعب بالنار” في ملف تايوان

بكين تحذر واشنطن من “اللعب بالنار” في ملف تايوان

2022-05-23 / 21:06
Photo of الأرجنتين ترصد أول إصابة مشتبه بها لمرض جدري القردة

الأرجنتين ترصد أول إصابة مشتبه بها لمرض جدري القردة

2022-05-23 / 20:44
Photo of أزمة القمح ..أوكرانيا تطالب بممر آمن لتمكينها من تصدير الحبوب

أزمة القمح ..أوكرانيا تطالب بممر آمن لتمكينها من تصدير…

2022-05-23 / 18:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق