بلينكن يبحث مع نظيره الأوكراني “السبل المحتملة” لتصدير الحبوب

هبة بريس _ متابعة

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الأوكراني، ديميترو كوليبا، الثلاثاء، سبل تصدير الحبوب الأوكرانية، لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية المتفاقمة بسبب الغزو الروسي.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، فإن بلينكن اتصل بكوليبا وناقشا معا الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة عواقب حرب روسيا “المتعمدة وغير المبررة” ضد أوكرانيا ومحاسبة الكرملين.

وأشار بلينكن إلى أن “أزمة الأمن الغذائي العالمية الناتجة عن الحرب الوحشية التي شنها الرئيس بوتين تتطلب استجابة عالمية”، كما ناقش الجانبان “السبل المحتملة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية”، بحسب البيان.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن صوامع أوكرانيا تمتلئ بالحبوب من الموسم الماضي، وتحتاج أماكن للتخزين مع قرب موسم الحصاد، مشيرة إلى أنه يجب إيصال حبوبها إلى الدول التي تحتاج إليها.

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