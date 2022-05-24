رسميا.. بايرن ميونيخ الألماني يعلن التعاقد مع المغربي نصير مزراوي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكمل بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع اللاعب المغربي نصير مزراوي و ذلك وفق ما نقله الموقع و الصفحة الرسمية للنادي البافاري.

و أكد النادي الألماني في بلاغه أن اللاعب المغربي نصير المزراوي البالغ من العمر 24 عاما انتقل رسميا إلى ميونيخ في صفقة انتقال حر قادما من أياكس قبل الموسم الجديد و وقع عقدا مع بطل ألمانيا حتى عام 2026.

و في هذا الصدد، صرح أوليفر كان ، المدير التنفيذي للنادي: “نصير مزراوي هو لبنة البناء التالية حيث نواصل تعزيز فريقنا بطريقة مستهدفة، لدينا أهداف كبيرة مرة أخرى للموسم الجديد، واللاعبون مثل نصير مزراوي يزيدون خياراتنا، نحن نبحث أيضا و نتطلع إلى مواجهة دوري أبطال أوروبا معه مرة أخرى ونريد الاحتفال بالكثير من النجاحات معًا في السنوات القادمة”.

من جهته، صرح حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة النادي البافاري: “نحن سعداء بإقناع نصير مزراوي للانضمام للنادي”، و أضاف بأن” الأخير تلقى عروضا من مختلف أنحاء أوروبا واختار بايرن ميونيخ لأن لدينا خطة واضحة معه و نريد تحقيق أشياء كبيرة معه، نصير هو اللاعب الذي يضغط بشكل كبير من الناحية اليمنى إلى الأمام، نحن نحب مثل هاته العقلية التي يمتاز بها مزراوي”.

بدوره، أكد نصير مزراوي: “مباشرة بعد المفاوضات الأولى مع بايرن، كان لدي شعور جيد وأنا متحمس بالانضمام إلى واحد من أكبر الأندية في أوروبا، ففريق بايرن هو بطل الدوري الالماني للسنة العاشرة على التوالي وسيكون من بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى في الموسم المقبل، لقد اخترت هذا النادي لأنني قادر على المنافسة للفوز بأكبر الألقاب هنا”.

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