الشاعر محمد المرضي يروي تفاصيل تعاونه مع سميرة سعيد في “يلا روح

2022-05-24 / 13:07
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نجلاء مزيان

يواصل الشاعر والملحن المغربي محمد المرضي تعامله مع كبار النجوم العرب والمغاربة، آخرهم الديفا المغربية سميرة سعيد، التي تعامل معها في أغنيتها المغربية الجديدة “يلا روح”، و التي شرعت في الترويج لها، استعدادا لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

وعن تعامله مع الفنانة سميرة سعيد، كشف الشاعر المغربي أنه منذ توصله ب”الماكيت” الخاصة بالأغنية، أحس أنها تشبه الستايل الخاص بها، ليتفاجأ عقبها باتصال هاتفي من الإعلامي المغربي المقيم بالإمارات، فهد الهاشمي ، يخبره أنه قد أعطى رقم هاتفه لمدير أعمال الفنانة سميرة سعيد، نضال هاني، وذلك لكونها بصدد الاستماع إلى مجموعة من الأغاني المغربية، تمهيدا لاختيار عملها المقبل.

وعقب التواصل مع النجمة المغربية واستماعها ل 8 أغان مغربية اقترحها عليها محمد المرضي، وقع اختيار سميرة على أغنية “يلا روح”، التي سجلتها بأحد الاستوديوهات بالقاهرة، قبل أن تحل بالمغرب، لوضع لمساتها الأخيرة على العمل.

و يشار أن أغنية “يلا روح”، هي من كلمات الشاعر محمد المرضي وبوعمر حكيم، فيما اشترك في تلحينها كل من عادل خياط و بوعمر حكيم و بوعمر مهدي.

ومن بين أبرز أعمال المرضي : أغنية “لا مستحيل “،التي جمعت المنتج العالمي ريدوان وثلة من النجوم العرب،”بيبي آي لاف يو” لأحمد شوقي، ديو “راني”، الذي جمع نجم الراي فوضيل و محمد عساف، “All day all night” لفضيل، أغنية “Happy birthday sidna”، التي أهداها مجموعة من الفنانين المغاربة للملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده، أغنية “الماضي” لنعمان بلعياشي، النسخة العربية لأغنية “nos fuimos lejos ” لإنريكي اغليسياس و حاتم عمور، النسخة العربية لأغنية ” dont you need sumbody ” لأسيل عمران، وعدد من الأعمال الناجحة الأخرى.

ويذكر أن ابن مدينة تطوان، محمد المرضي، سبق أن وشحه الملك محمد السادس بوسام المكافئة الوطنية من درجة فارس، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الملك بمناسبة عيد الشباب عام 2016.

و من جهة أخرى، يحضر محمد المرضي لعدد من الأعمال الجديدة رفقة العديد من الفنانين المغاربة، من ضمنهم : نعمان بالعياشي وخريجة برنامج “استوديو 2M ” مريم شقرون.

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