“سنواصل الطريق” تدعو لمحاربة التحكم بحزب بنعبد الله وإعطاء الفرصة للشباب

هبة بريس - الرباط

طالبت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالانصات للاصوات الشابة داخل الحزب وعدم تجاهل الاعطاب التي تعتري “الكتاب ” .

وقالت مبادرة “سنواصل الطريق ” في بيان لها ان القيادة الحالية لحزب “الكتاب” غرضها هو عقد المؤتمر الوطني برهان واحد، والمتجلي في التجديد له كأمين عام لولاية رابعة، متجاهلا كل النداءات لفتح نقاش ديمقراطي صريح ومسؤول، حول آفاق الممارسة السياسية داخل الحزب”.

وأعلنت المبادرة في البيان ذاته عن “رفض وإدانة كل المناورات الرامية إلى التكتم على تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني مقابل عقد لقاءات محلية واقليمية في غياب الشروط الشكلية والموضوعية استعدادا لعقد استحقاق سياسي هام، مع التحكم المفضوح في طبخ كل التنظيمات المرتبطة بإخراج مؤتمر وطني على مقاس حسابات الأمين العام، مما يكرس الرداءة السياسية ويعمق الأزمة التنظيمية، ويقود إلى إفراغ الحزب من المناضلين والأطر”. على حد تعبير أصحاب البيان.

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