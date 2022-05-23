القرض الفلاحي للمغرب يعزز شراكته مع البرنامج النيجيري نيرسال

هبة بريس

أفاد القرض الفلاحي للمغرب أنه عزز شراكته مع البرنامج النيجيري نيرسال (NIRSAL) “Nigeria Incentive-Based Risk Sharing system for Agricultural Lending”، وذلك في إطار الالتزام القوي للبنك بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به لفائدة الإدماج المالي للفلاحين بإفريقيا.

وجاء في بلاغ للقرض الفلاحي للمغرب ، أنه استقبل يوم 20 ماي 2022 وفدا إفريقيا يمثل البرنامج النيجيري “Nigeria Incentive Risk Sharing in Agricultural Lending – NIRSAL Plc”، مشيرا إلى أن الوفد النيجيري يقوم بزيارة للمغرب في إطار تجديد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين يوم 2 دجنبر 2016 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الفيدرالية النيجيرية السيد محمد بخاري.

وحسب البلاغ، فإنه منذ إبرام هذه الاتفاقية وضع القرض الفلاحي للمغرب والبرنامج النيجيري نيرسال خارطة طريق لتفعيل هذه الشراكة حول أهم المواضيع التي تشكل محط اهتمام مشترك.

وتعلقت المبادلات بين الطرفين خلال الفترة الماضية بنماذج التمويل المبتكرة الكفيلة بتحفيز تنمية فلاحة مستدامة ومدمجة في نيجيريا.

وشكلت تجربة القرض الفلاحي للمغرب وآليته الفريدة لتمويل القطاع الفلاحي وأدوات تدبير المخاطر التي طورها منذ إحداثه في سنة 1961 المحاور المركزية للمباحثات بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق برنامج نيرسال في نيجيريا كاستراتيجية جديدة ومنصة للتمويل الفلاحي سنة 2011، وذلك في إطار مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع الاستثمارات الفلاحية بفضل ضمان القروض الممنوحة للفلاحين والمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية وباقي الفاعلين في القطاع الفلاحي.

ويرتكز تدخل هذا البرنامج بشكل أساسي على إحداث آلية مبتكرة لتقاسم المخاطر؛ وتغطية كل الزراعات والأنشطة على طول سلسلة القيمة؛ وتوفير الاستشارة والمساعدة التقنية للفاعلين الرئيسيين في سلسلة القيمة.

وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة لتعزيز مكتسبات الاتفاقية السابقة عبر التركيز بشكل أكبر على الابتكارات الواعدة في مجال التمويل الفلاحي.

وتفتح هذه الاتفاقية آفاقا جديدة أمام شراكة قوية ومستدامة لمواكبة الساكنة الفلاحية وتشجيع الإدماج المالي في الوسط القروي بنيجيريا، البلد الذي يزخر بالعديد من القدرات الفلاحية.

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