القاهرة.. المغرب يشارك في مؤتمر مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة

هبة بريس

بدأت اليوم الاثنين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال مؤتمر دولي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، بمشاركة المغرب.

ويحضر المغرب في المؤتمر بوفد يضم أطرا ومسؤولين من القوات المسلحة الملكية، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للامن الوطني ، وينظم بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وبرنامج مسح الاسلحة الصغيرة الذي يشرف عليه المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف بسويسرا.

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