جانب من الاحتفال باللقب

ميلان يحصد لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما

2022-05-22 / 19:51
0
هبة بريس _ رياضة

حصد ميلان لقبه الـ 19 في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد، عقب انتصاره الكبير على مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة 38 والأخيرة.

وجاء تتويج الميلان بالدوري بعد غياب 11 عاما، إذ نال الفريق الأحمر والأسود آخر لقب له موسم 2011/2010 بقيادة المدرب ماسيمليانو أليغري.

دخل ميلان المباراة باحثا عن شباك ساسولو، وهو ما تحقق له في الدقيقة 17 بهدف أول سجله أوليفييه جيرو، الذي أراح أعصاب جماهير فريقه بهدف ثان وقع عليه الفرنسي عند الدقيقة 32.

وواصل ميلان ضغطه الهجومي إلى أن نجح في إحراز هدف ثالث في الدقيقة 36 عن طريق فرانك كيسي الذي خاض بقميص “الروسونيري” آخر مباراة له، حيث من المنتظر أن ينتقل اللاعب الإيفواري إلى صفوف برشلونة الإسباني بعد نهاية عقده هذا الصيف مع الفريق الإيطالي.

وحسم ميلان بهذا الفوز صدارة الترتيب بـ 86 نقطة، متقدما بفارق نقطة على جاره إنتر ميلان الذي تغلب على سامبدوريا بثلاثية نظيفة أيضا.​​​​​​​

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي

2022-05-22 / 18:38
Photo of غولف .. المغربية صوفيا شريف تتصدر بطولة مصر الدولية

غولف .. المغربية صوفيا شريف تتصدر بطولة مصر الدولية

2022-05-22 / 15:40
Photo of إعلام فرنسي: مبابي يقرر البقاء في نادي باريس سان جيرمان

إعلام فرنسي: مبابي يقرر البقاء في نادي باريس سان…

2022-05-21 / 17:28
Photo of صفحة المنتخب الوطني على الإنستغرام … الأكبر من نوعها لمنتخب عربي/إفريقي

صفحة المنتخب الوطني على الإنستغرام … الأكبر من نوعها…

2022-05-21 / 15:15
Photo of البطلة المغربية خديجة المرضي تفوز بفضية بطولة العالم للملاكمة

البطلة المغربية خديجة المرضي تفوز بفضية بطولة العالم للملاكمة

2022-05-21 / 14:29
Photo of نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .. فريق نهضة بركان يتوج باللقب

نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .. فريق نهضة بركان يتوج…

2022-05-20 / 23:05
Photo of لكشف آخر مستجدات الأسود.. وحيد حاليلوزيتش يعقد ندوة صحفية الأربعاء المقبل

لكشف آخر مستجدات الأسود.. وحيد حاليلوزيتش يعقد ندوة صحفية…

2022-05-20 / 15:50
Photo of جودار: “قررنا بناء الملعب الكبير للدار البيضاء ضواحي بنسليمان و سيتم ربطه بالقطار”

جودار: “قررنا بناء الملعب الكبير للدار البيضاء ضواحي بنسليمان…

2022-05-20 / 15:05
Photo of دعم جماهيري كبير لنهضة بركان لتحقيق لقب جديد للكرة المغربية

دعم جماهيري كبير لنهضة بركان لتحقيق لقب جديد للكرة…

2022-05-20 / 10:26
Photo of عبد الرزاق حمد الله يتضامن مع إدريسا غاي

عبد الرزاق حمد الله يتضامن مع إدريسا غاي

2022-05-19 / 18:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق