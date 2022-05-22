بنسعيد يبحث مع نظيره البحريني سبل تطوير قطاع الشباب

2022-05-22 / 14:58
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي مع وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني السيد أيمن بن توفيق المؤيد، همت سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الشباب.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن الطرفين أكدا في مستهل هذا اللقاء على متانة وعمق العلاقات والتضامن الموصول الذي يجمع المملكة المغربية بمملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى.

وأضاف أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن السيد بنسعيد أكد حرص المملكة المغربية على تطوير هذا التعاون مع مملكة البحرين بما يخدم طموح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقدم السيد بنسعيد بالمناسبة، لنظيره البحريني، البرامج والمشاريع التي تشتغل عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل كما ناقشا تطوير العمل المشترك في المجال الشبابي وتبادل الخبرات والتجارب والسبل الكفيلة بتأطير التعاون الثنائي.

من جانبه، استعرض الوزير البحريني أهم المبادرات والبرامج التي تقدمها مملكة البحرين للقطاع الشبابي وأبرز الإنجازات التي حققها شبابها في مختلف المجالات.

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