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إسرائيل.. أحكام سجن إضافية على الفارين من جلبوع

2022-05-22 / 11:36
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هبة بريس _ وكالات

قالت سائل اعلام ان محكمة إسرائيلية، قضت بالسجن 5 سنوات لخمسة من السجناء الستة الذين فروا من سجن جلبوع العام الماضي، بالإضافة إلى أحكامهم السابقة.

وفرضت المحكمة الإسرائيلية في الناصرة غرامة أيضا على السجناء الخمسة قدرها 5000 شيكل (نحو 1480 دولار أميركي).

وطبقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فإن الخمسة هم محمود العارضة (46 عاما)، ويعقوب قادري (49 عاما)، وأيهم كممجي (35 عاما)، ومناضل انفيعات (26 عاما)، ومحمد العارضة (40 عاما). ولفتت الوكالة إلى أن محاكمة الشخص السادس زكريا الزبيدي (45 عاما) لا تزال منعقدة.

وفي سبتمبر من عام 2021، فر ستة سجناء فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة في إسرائيل عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة بزنزانتهم، مما جعل السلطات الإسرائيلية توجه اتهامات رسمية لهم عقب عملية الفرار التي وصفها الفلسطينيون بـ “البطولية”.

وتمكنت السلطات الإسرائيلية خلال وقت لاحق من إعادة القبض عليهم.

وأثارت عملية الفرار موجة انتقادات في إسرائيل، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإعادة فحص كافة السجون الإسرائيلية التي تضمّ حوالى 4650 معتقلا فلسطينيا، وفقا لوكالة فرانس برس.

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