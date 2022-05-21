البطلة المغربية خديجة المرضي تفوز بفضية بطولة العالم للملاكمة

2022-05-21 / 14:29
0
هبة بريس

حرزت الملاكمة المغربية خديجة المرضي، فضية بطولة العالم للملاكمة، التي اختتمت الجمعة بإسطنبول، عقب خسارتها المشرفة أمام التركية ديمير سينور، في وزن أكثر من 81 كلغ، بنقطة واحدة.

ففي مقابلة جد متكافئة، وبنتيجة 28/29، تكون البطلة خديجة المرضي قد أهدت المغرب أول ميدالية فضية في تاريخ هذه البطولة.

وفي مباراة اتسمت بالندية وبمنافسة قوية، تمكنت الملاكمة المغربية من التقدم على منافستها التركية بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى، إلا أن التركية دمير استدركت الأمر في الجولة الثانية، وأنهتها لصالحها بنتيجة 4-1.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، واصلت الملاكمة التركية السيطرة على مجرى المنافسة، لتختتم المنافسة بنتيجة 4-1، بعدما أنهت الجولة الأخيرة بالنتيجة ذاتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صفحة المنتخب الوطني على الإنستغرام … الأكبر من نوعها لمنتخب عربي/إفريقي

صفحة المنتخب الوطني على الإنستغرام … الأكبر من نوعها…

2022-05-21 / 15:15
Photo of نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .. فريق نهضة بركان يتوج باللقب

نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .. فريق نهضة بركان يتوج…

2022-05-20 / 23:05
Photo of لكشف آخر مستجدات الأسود.. وحيد حاليلوزيتش يعقد ندوة صحفية الأربعاء المقبل

لكشف آخر مستجدات الأسود.. وحيد حاليلوزيتش يعقد ندوة صحفية…

2022-05-20 / 15:50
Photo of جودار: “قررنا بناء الملعب الكبير للدار البيضاء ضواحي بنسليمان و سيتم ربطه بالقطار”

جودار: “قررنا بناء الملعب الكبير للدار البيضاء ضواحي بنسليمان…

2022-05-20 / 15:05
Photo of دعم جماهيري كبير لنهضة بركان لتحقيق لقب جديد للكرة المغربية

دعم جماهيري كبير لنهضة بركان لتحقيق لقب جديد للكرة…

2022-05-20 / 10:26
Photo of عبد الرزاق حمد الله يتضامن مع إدريسا غاي

عبد الرزاق حمد الله يتضامن مع إدريسا غاي

2022-05-19 / 18:56
Photo of رسميا.. الفيفا تختار ثلاث حكام مغاربة للمشاركة في كأس العالم قطر

رسميا.. الفيفا تختار ثلاث حكام مغاربة للمشاركة في كأس…

2022-05-19 / 13:40
Photo of الكاف يتجاهل مطالب الأهلي “الصبيانية” و يستعين بحكام من قلب القارة

الكاف يتجاهل مطالب الأهلي “الصبيانية” و يستعين بحكام من…

2022-05-19 / 11:26
Photo of رئيس السنغال يدافع عن إدريسا غاي بعد رفضه ارتداء زي يدعم المثليين

رئيس السنغال يدافع عن إدريسا غاي بعد رفضه ارتداء…

2022-05-18 / 22:48
Photo of .للنهوض بكرة القدم…جامعة لقجع توقع عقد الأهداف مع العصب

.للنهوض بكرة القدم…جامعة لقجع توقع عقد الأهداف مع العصب

2022-05-18 / 22:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق