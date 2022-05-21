البطلة المغربية خديجة المرضي تفوز بفضية بطولة العالم للملاكمة

هبة بريس

حرزت الملاكمة المغربية خديجة المرضي، فضية بطولة العالم للملاكمة، التي اختتمت الجمعة بإسطنبول، عقب خسارتها المشرفة أمام التركية ديمير سينور، في وزن أكثر من 81 كلغ، بنقطة واحدة.

ففي مقابلة جد متكافئة، وبنتيجة 28/29، تكون البطلة خديجة المرضي قد أهدت المغرب أول ميدالية فضية في تاريخ هذه البطولة.

وفي مباراة اتسمت بالندية وبمنافسة قوية، تمكنت الملاكمة المغربية من التقدم على منافستها التركية بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى، إلا أن التركية دمير استدركت الأمر في الجولة الثانية، وأنهتها لصالحها بنتيجة 4-1.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، واصلت الملاكمة التركية السيطرة على مجرى المنافسة، لتختتم المنافسة بنتيجة 4-1، بعدما أنهت الجولة الأخيرة بالنتيجة ذاتها.

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