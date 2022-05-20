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رجب طيب أردوغان

أردوغان: ألمانيا والسويد وفنلندا لا تستجيب لمطالب تسليمنا الإرهابيين

2022-05-20 / 16:33
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هبة بريس - وكالات

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمانيا والسويد وفنلندا بالسماح لـ”التنظيمات الإرهابية” بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين.

وعقب أدائه صلاة الجمع،ة في أحد مساجد إسطنبول، تطرق أردوغان إلى طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قائلا: “أجريت اليوم محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الهولندي وغدا سأتباحث مع الجانبين البريطاني والفنلندي”.

وأضاف “التنظيمات الإرهابية تنظم كل أنواع المسيرات في ألمانيا والسويد وفنلندا، وعندما نطالبهم بتسليم الإرهابيين لنا لا يستجيبون”.

وأكد أردوغان، في وقت سابق أن تركيا أبلغت أصدقاءها برفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وأنها متمسكة بهذا الموقف.

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