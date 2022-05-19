المحكمة الدستورية تقرر الغاء مقاعد أربعة برلمانيين بالحسيمة

هبة بريس _ طنجة

يبدو أن المشهد الانتخابي بدائرة الحسيمة. سيعاد تشكيله مرة اخرى بعد قرار المحكمة الدستورية اسقاط أربعة برلمانيين ينتمون لاحزاب مختلفة بدائرة الحسيمة ، والذين تمكنوا من دخول قبة البرلمان في انتخابات الثامن من شتنبر .

وبحسب مصادر “هبة بريس “فقد اعتبرت القرار بمثابة “زلزال”, سياسي حيث يتعلق الأمر ببرلمانيين عن أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية للثامن شتنبر الماضي.

وأردفت مصادرنا أن القضاء الدستوري قرر اسقاط مقاعد البرلمانيين بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد الأعرج عن حزب السنبلة ونورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، اضافة الى محمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة.

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