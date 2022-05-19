الصورة من الارشيف

سجن تيفلت ينفي “رش زنزانة معتقل في أحداث اكديم ايزيك بمواد سامة”

2022-05-19 / 12:26
0
هبة بريس

أكدت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أن السجين (ه.م.ل)، المعتقل على خلفية ملف اكديم إيزيك، لم يتقدم إليها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام.

جاء ذلك في بيان توضيحي لإدارة هذه المؤسسة السجنية ردا على المزاعم المنشورة على لسان والدة وشقيقة السجين (ه.م.ل)، المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2 على خلفية ملف اكديم إيزيك، والتي تدعيان من خلالها أن المعني بالأمر “دخل في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة” وأن “موظفي المؤسسة قاموا برش زنزانته بمواد سامة”.

وأبرزت إدارة المؤسسة السجنية أن “المعني بالأمر لم يتقدم إليها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وأنه يتناول وجباته الغذائية بشكل عادي”.

وتابعت أنه في ما يخص “رش زنزانة المعني بالأمر بمواد سامة” فهو “ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن الشركة المتعاقد معها من طرف إدارة المؤسسة تقوم بشكل دوري برش كافة المرافق بمبيدات الحشرات، وذلك بعد إخراج النزلاء من الغرف تحت إشراف الموظفين، علما أنه لم يتم تسجيل أية حالة إغماء في صفوف نزلاء المؤسسة بعد هذه العملية، عكس الأكاذيب الواردة في ادعاءات عائلة السجين المذكور”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظهرا في فيديو يسرقان سيدة بالعنف.. إيقاف شخصين بالبيضاء

ظهرا في فيديو يسرقان سيدة بالعنف.. إيقاف شخصين بالبيضاء

2022-05-19 / 12:57
Photo of وجدة أنجاد.. أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الاطفال محور قافلة تحسيسية

وجدة أنجاد.. أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الاطفال محور قافلة…

2022-05-19 / 12:10
Photo of ورزازات : الاستماع إلى أستاذ اتهمته تلميذته بإستغلالها جنسيا

ورزازات : الاستماع إلى أستاذ اتهمته تلميذته بإستغلالها جنسيا

2022-05-19 / 11:59
Photo of “الشغب الرياضي” يجر 8 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

“الشغب الرياضي” يجر 8 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2022-05-19 / 11:55
Photo of زاكورة.. توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 200 كلغ من مخدر الشيرا

زاكورة.. توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 200 كلغ…

2022-05-19 / 11:31
Photo of مدينة سطات ومقولة “يَالْمْزَّوق من برَّا آش خْبارك من الداخل”

مدينة سطات ومقولة “يَالْمْزَّوق من برَّا آش خْبارك من…

2022-05-19 / 11:10
Photo of تمديد أجل تقديم ملفات طلبات دعم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

تمديد أجل تقديم ملفات طلبات دعم تحسين ظروف تمدرس…

2022-05-19 / 10:34
Photo of ألحق خسائر بممتلكات الغير.. أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا

ألحق خسائر بممتلكات الغير.. أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا

2022-05-19 / 10:15
Photo of مسير محل تجاري في قبضة أمن فاس بتهمة التزوير واستعماله

مسير محل تجاري في قبضة أمن فاس بتهمة التزوير…

2022-05-19 / 09:39
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-19 / 07:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق