“الصحة” تحدد صلاحية الPCR في 72 ساعة وتعفي الأطفال أقل من 12 سنة من دخول المغرب

2022-05-18 / 14:59
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه في إطار التحيين الدوري للبروتوكول الصحي الوطني للأسفار الدولية، وبالنظر لما تعرفه الوضعية الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا وبالعالم والتي تتميز عموما باستقرار للمؤشرات الوبائية، وبغرض توحيد التدابير الصحية للأسفار الدولية عبر مختلف نقاط العبور، أصبح ولوج التراب الوطني يستلزم تقديم جواز تلقيح ساري المفعول ضد السارس – كوف-2 وفقا لبروتوكول التلقيح الوطني أو نتيجة اختبار PCR لا تتجاوز72 ساعة.

وحسب تحيين الوزارة، فيُعنى بالجواز الصحي الساري المفعول تلقِّي ثلاث (3) جرعات أو جرعتين لا تتجاوز مدة صلاحيتهما أربعة أشهر باستثناء لقاح جونسون أند جونسون، حيث تعادل الجرعة الوحيدة منه جرعتين من اللقاحات الأخرى.

كما يعفى الأطفال الأقل من 12 سنة من جميع شروط الولوج.

وللمزيد من التفاصيل حول البروتوكول الصحي الوطني المُحيَّن للأسفار الدولية، تدعو الوزارة المواطنين إلى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية www.sante.gov.ma وكذا مواقعها للتواصل الاجتماعي.

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