رسميا.. السويد وفنلندا تقدمان طلب الانضمام إلى الناتو

2022-05-18 / 09:35
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هبة بريس - وكالات

سيسلم سفيرا فنلندا والسويد لدى الناتو كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف طلبا رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، للانضمام إلى الحلف.

وفقا لبيان البعثة الفنلندية في الحلف، فإنه سيتم “….. تقدم طلب العضوية إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء في الساعة الثامنة، بالتوقيت المحلي (9.00 بتوقيت موسكو)”.

هذا وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي، قد اعتبرت في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أنه يجب على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بهدف إيجاد توازن جديد للعلاقات مع روسيا.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن عضوية الناتو ستغير بشكل كبير، علاقات فنلندا وفرص التعاون مع روسيا، مؤكدة أنه “تحت أي ظرف من الظروف، ستظل العلاقات مع روسيا مسألة وطنية رئيسية لفنلندا”.

وكانت روسيا حذرت، في أكثر من مناسبة من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام إلى حلف الناتو، سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.

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