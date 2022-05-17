تونس.. محكمة عسكرية تقضي بسجن 4 نواب بالبرلمان المنحل

هبة بريس _ وكالات

قال محامون لوكالة “رويترز” إن محكمة عسكرية تونسية أصدرت الثلاثاء، حكما بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل، من بينهم سيف الدين مخلوف وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيد، وسط قلق متزايد من انتهاكات حقوق الإنسان بعد استيلاء الأخير على السلطة العام الماضي.

واتُهم مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة، وثلاثة أعضاء آخرين من حزبه بالاعتداء على رجال شرطة العام الماضي، خلال حادث في مطار تونس.

وقال المحامي أنور أولاد علي، إن المحكمة العسكرية قضت بالسجن 5 أشهر على كل من مخلوف ونضال السعودي، و3 أشهر لمحمد عفاس وماهر زيد.

وقال راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل: “المحاكمات ترسيخ للديكتاتورية”. وأضاف: “سلطة الانقلاب تواصل أسلوب المحاكمات الجماعية لضرب ومحاصرة الآراء المختلفة”.

منذ قرارات يوليو الماضي، التي أقال خلالها سعيد رئيس الوزراء، وعلق البرلمان وتولى جميع السلطات الحاكمة، تم اعتقال ومحاكمة العديد من كبار السياسيين وقادة الأعمال، بتهم الفساد أو القذف.

ويواجه سعيد انتقادات داخلية وخارجية بأنه يستخدم القضاء والجيش ضد خصومه.

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