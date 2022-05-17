فلاديمير بوتين

روسيا تعلن انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق

2022-05-17 / 15:17
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق، إلا أن ذلك لن يؤثر على وجودها في المنطقة.

وقال بيان نشر في موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: “ردا على الأعمال العدائية، بعث وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف برسالة إلى وزراء البلدان الأعضاء في مجلس دول بحر البلطيق، والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذلك إلى أمانة المجلس في ستوكهولم بإشعار بالانسحاب من المنظمة، وفي نفس الوقت قررت الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية الانسحاب من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق”.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن إنهاء العضوية في مجلس دول بحر البلطيق لن يؤثر على وجود روسيا في المنطقة، مضيفا تشديده على أن “محاولات طرد بلدنا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل. سنواصل العمل مع الشركاء الذين يتحلون بالمسؤولية، وتنظيم النشاطات حول القضايا الرئيسة لتنمية منطقة البلطيق التي هي تراثنا المشترك، وحماية مصالح مواطنينا”.

وفي عبارة ختامية، قالت وزارة الخارجية الروسية إن “الدول الغربية، ودعونا نطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية، احتكرت المجلس لأغراضها الانتهازية، وهم يخططون ليكون عمله على حساب المصالح الروسية”.

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