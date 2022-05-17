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بالأرقام.. ودائع الأسر بالبنوك ترتفع وتبلغ 758,8 مليار درهم

2022-05-17 / 12:35
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هبة بريس

سجلت الودائع لدى البنوك، نهاية مارس 2022، زيادة سنوية بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 1.071,2 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر بلغت 758,8 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 3,2 في المائة، مع 188,5 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 13,6 في المائة إلى 170,5 مليار درهم في متم مارس الماضي.

وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا، في نهاية شهر مارس الماضي، ارتفاعا بمقدار 11 نقطة أساس لتستقر عند 2,47 في المائة، بينما ارتفعت الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2,16 في المائة.

وبالنسبة لحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد، حسب المصدر ذاته، عند 1,05 في المائة في النصف الأول من عام 2022، بزيادة نقطتين أساس مقارنة مع النصف السابق.

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