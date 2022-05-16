شغب الملاعب ..حصيلة الخسائر فادحة بخريبكة

2022-05-16 / 18:14
0
هبة بريس _ خريبكة

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت، مساء أمس الأحد 15 ماي الجاري بالمركب الرياضي بمدينة خريبكة، بين فريقي سريع وادي زم والرجاء الرياضي البيضاوي، عن توقيف تسعة أشخاص بينهم قاصرين (02)، أحدهم مبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين، والرشق بالحجارة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وقد تسبب المتورطون في هذه الأفعال الإجرامية في إصابة 27 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم شرطيين استلزمت وضعيتهما إحالتهما على المركب الجامعي ابن رشد والمركز الاستشفائي 20 غشت بمدينة الدار البيضاء، بينما باقي المصابين تلقوا العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي بخريبكة بتنسيق مع طاقم طبي تابع للأمن الوطني يعكف حاليا على متابعة عمليات الاستشفاء الخاصة بالحالات المتبقية وتمكينها من المساعدات الطبية اللازمة.

كما رصدت مصالح الأمن أيضا، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إصابة سبعة عناصر من القوات المساعدة بجروح وكدمات ورضوض، كما تم تسجيل تعييب وتكسير 23 مركبة تتنوع ما بين مركبات تابعة للشرطة وأخرى مملوكة للخواص كانت مستوقفة بالشارع العام.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الرشداء لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة الشرطية، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد من الموقوفين في هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل حاليا مراجعة جميع كاميرات المراقبة لتحديد وتشخيص هوية كل من ثبت تورطه في اقتراف أعمال العنف والشغب التي أعقبت هذه المباراة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طاجين الدود.. .متابعة صاحب “المطعم ” في حالة اعتقال وإحالته على السجن

طاجين الدود.. .متابعة صاحب “المطعم ” في حالة اعتقال…

2022-05-16 / 18:39
Photo of لقجع: “ميمكنش نتخلاو على إصلاح التعليم والصحة لدعم المحروقات”

لقجع: “ميمكنش نتخلاو على إصلاح التعليم والصحة لدعم المحروقات”

2022-05-16 / 17:38
Photo of الصديقي: وضعية الغطاء النباتي هذه السنة مشابهة لسنتي 2015 و2016

الصديقي: وضعية الغطاء النباتي هذه السنة مشابهة لسنتي 2015…

2022-05-16 / 16:12
Photo of الصديقي: عجز حقينة سدود المملكة بلغ 2 مليار متر مكعب

الصديقي: عجز حقينة سدود المملكة بلغ 2 مليار متر…

2022-05-16 / 16:05
Photo of وزير الفلاحة: 453 ألف مستفيد من مليوني قنطار من الشعير

وزير الفلاحة: 453 ألف مستفيد من مليوني قنطار من…

2022-05-16 / 15:48
Photo of بمناسبة ذكرى تأسيس الأمن.. بنيات أمنية ترى النور بمراكش والحسيمة

بمناسبة ذكرى تأسيس الأمن.. بنيات أمنية ترى النور بمراكش…

2022-05-16 / 15:14
Photo of الحموشي لموظفي الأمن: نقدر ما تبذلونه من تضحيات جسام وخدمات جليلة

الحموشي لموظفي الأمن: نقدر ما تبذلونه من تضحيات جسام…

2022-05-16 / 13:27
Photo of الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تنتخب البروفيسور السملالي رئيسا بالإجماع

الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تنتخب البروفيسور السملالي رئيسا بالإجماع

2022-05-16 / 12:17
Photo of تقرير: 42% فقط من المغربيات يرضعن أطفالهن مباشرة بعد الولادة

تقرير: 42% فقط من المغربيات يرضعن أطفالهن مباشرة بعد…

2022-05-16 / 11:23
Photo of بالفيديو: تَزَامُن الخسوف الكلي للقمر وشروق الشمس في سماء الرشيدية

بالفيديو: تَزَامُن الخسوف الكلي للقمر وشروق الشمس في سماء…

2022-05-16 / 10:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق