مراكش تحتضن الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد ​ من أجل المتوسط حول التوظيف

2022-05-15 / 20:53
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هبة بريس - و م ع

تحتضن مدينة مراكش، يومي 17 و18 ماي الجاري، الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، حول التوظيف والعمل.

وسيناقش هذا الاجتماع، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتشارك في رئاسته المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ووزارة العمل بالمملكة الهاشمية بالأردن، بحضور الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، تحديات سوق العمل الملحة في المنطقة الأورو متوسطية، ولا سيما سبل المضي قدما لتحقيق تعاف شامل وأخضر ورقمي ومستدام، بحسب ما أفاد به الاتحاد من أجل المتوسط على موقعه الرسمي.

ويوفر المؤتمر الفرصة للتركيز على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط للشباب وبلوغ أهدافها، ولإلقاء الضوء على الاستراتيجية الإقليمية لتوظيف المرأة، وكذا على إجراءات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المتخذة في المغرب، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وسيتم إثراء النقاش بشكل أكبر من خلال الشهادات التي ستدلي بها النساء المستفيدات من مبادرات (اليونيدو) والاتحاد من أجل المتوسط في المغرب، وكذا بعرض نماذج الممارسات الجيدة للمشاريع المنفذة في المغرب في إطار برنامج المنح للاتحاد من أجل المتوسط حول العمل.

وكان الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل قد عُقد في كاشكايش بالبرتغال، يومي 2 و3 أبريل 2019 ، تحت عنوان “الوظائف والمهارات والفرص للجميع”.

وتضم المنطقة الأورو متوسطية أحد أصغر المجتمعات سنا في العالم، حيث يقل عمر شخص من كل ثلاثة أشخاص عن 25 عاما. وتعاني نساء هذه المنطقة بقوة من تداعيات عمليات الإغلاق وتوقف الأعمال التجارية، فضلا عن القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

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