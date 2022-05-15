شيرين أبو عاقلة

بلينكن يهاتف عائلة شيرين أبو عاقلة ويؤكد الدعم

2022-05-15 / 11:03
0
هبة بريس _ وكالات

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع عائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعدما انتقد استخدام إسرائيل القوة خلال جنازتها، وفق ما أفاد مسؤول، الأحد.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في الخارجية الأميركية أن بلينكن أعرب عن “تعازيه العميقة” في اتصال هاتفي مع أفراد عائلة شيرين أبو عاقلة، وذلك أثناء توجهه، السبت، إلى برلين للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفاد المسؤول، شرط عدم الكشف عن هويته، أن بلينكن أشار إلى “عمل أبو عاقلة الصحفي وأهمية الصحافة الحرة والمستقلة”.

وأكد على دعم الدبلوماسيين الأميركيين في القدس لعائلة أبو عاقلة التي كانت تحمل الجنسية الأميركية.

وقتلت أبو عاقلة، الصحفية البارزة العاملة في قناة الجزيرة برصاصة، الأربعاء، في جنين بالضفة الغربية لدى تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية.

وحملت شبكة “الجزيرة” القطرية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية قتل أبو عاقلة “بدم بارد” ووصفته بـ”الاغتيال”.

وبعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن الصحفية قد تكون قتلت بنيران فلسطينية، ذكر لاحقا أنه لا يستبعد أن يكون أحد جنوده قد أطلق النار.

وخلال تشييعها، الجمعة، كاد نعشها يسقط أرضا عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة، وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

وأعرب بلينكن عن “الانزعاج العميق” للولايات المتحدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية، ودعت الخارجية الأميركية إلى تحقيق شفاف في مقتلها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انضمام فنلندا الى الناتو.. رد فعل بوتين على القرار

انضمام فنلندا الى الناتو.. رد فعل بوتين على القرار

2022-05-15 / 13:34
Photo of المئات يتظاهرون في تونس للمطالبة بعزل الرئيس

المئات يتظاهرون في تونس للمطالبة بعزل الرئيس

2022-05-15 / 12:29
Photo of رسميا ..فنلندا تقدم طلب الانضمام إلى حلف الناتو

رسميا ..فنلندا تقدم طلب الانضمام إلى حلف الناتو

2022-05-15 / 11:34
Photo of بعد عام من التأجيل..السباق على رئاسة الصومال المضطرب يبدأ اليوم

بعد عام من التأجيل..السباق على رئاسة الصومال المضطرب يبدأ…

2022-05-15 / 10:28
Photo of مجزرة بوفالو بنيويورك … ماذا كتب منفذها على بندقيته؟ صورة

مجزرة بوفالو بنيويورك … ماذا كتب منفذها على بندقيته؟…

2022-05-15 / 10:15
Photo of ليقدم تعازيه.. الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات

ليقدم تعازيه.. الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات

2022-05-15 / 09:28
Photo of فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

2022-05-15 / 09:08
Photo of 8 قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بنيويورك

8 قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بنيويورك

2022-05-14 / 22:10
Photo of “داعش “يعلن مسؤوليته عن مقتل خمسة جنود مصريين في سيناء

“داعش “يعلن مسؤوليته عن مقتل خمسة جنود مصريين في…

2022-05-14 / 20:05
Photo of الحرس المدني الاسباني يستعين ب”الدرون ” لمراقبة الحدود بسبتة المحتلة

الحرس المدني الاسباني يستعين ب”الدرون ” لمراقبة الحدود بسبتة…

2022-05-14 / 19:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق