الطالبي العلمي :”الاخوان يتبنون الفوضى وبنكيران يسب الأشخاص “

هبة بريس - الرباط

اعتبر رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار ، ان حزبه أتى ليبحث عن بدائل اقتصادية واجتماعية، واصفا الحمامة “بالحزب الحداثي “.

وأضاف العلمي ، في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة الرباط- سلا -القنيطرة، اليوم السبت بمدينة سلا، ان الامين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ، عبد الاله بنكيران يمارس “الحلقة ” و”يسب الأشخاص ” بحسب تعبيره .

واتهم العلمي حزب العدالة والتنمية ببتني منطق “الفوضى “، معرجا على كرونولوجيا تاسيس فكر “الاخوان” الذي تأثر بافكار مؤسس الجماعة الاسلامية أبو الاعلى المردودي والتي تنادي بالفوضى كما جاء على لسانه.

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