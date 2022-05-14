ب”الخطأ”.. الحكومة الفرنسية تستقيل

2022-05-14 / 17:20
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هبة بريس - وكالات

نشر الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية، اليوم السبت، بيان استقالتها عن طريق الخطأ.

وجاء في البيان، الذي ظل على صفحة الموقع لأكثر من ساعة، حسبما ذكرت إذاعة “فرانس إنفو”، أن “رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون”.

ووفقًا للحكومة، فقد حدث “خطأ في معالجة المعلومات”، تجدر الإشارة إلى أن الموقع في حالة “إعادة ترتيب”، وهو جاهز للتفعيل تحت أي ظرف من الظروف، ورسالة الاستقالة هي نتيجة تفعيل هذا الوضع.

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