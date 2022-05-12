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وهبي يعقد جلسة عمل مع رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط

2022-05-12 / 21:24
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هبة بريس _ الرباط

عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بستراسبورغ، جلسة عمل مع رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، السيدة كارمن مورتي غوميز، تمحورت حول بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وعقدت هذه الجلسة على هامش المؤتمر الدولي المنعقد بستراسبورغ، حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”.

وخلال هذا اللقاء، رحب الجانب الأوروبي، الذي ضم على الخصوص، الرئيس السابق لمكتب مجلس أوروبا بالرباط، السيد المهدي الرميلي، بالمشاريع والإصلاحات الكبرى التي يقودها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإصلاحات التي انخرطت فيها وزارة العدل من أجل إصلاح منظومة العدالة، خدمة للعدالة والمواطنين.

كما تم التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التي تربط المملكة المغربية ومجلس أوروبا.

وقد انصبت المحادثات على استعداد المجلس الأوروبي لعقد شراكات كبيرة مع المملكة في عدة مجالات، قصد تقوية وتطوير العلاقة الجيدة التي تربط الجانبين، مع التأكيد على ضرورة التعاون وتعميق العلاقات مستقبلا بينهما في الكثير من المجالات، خاصة في مجال محاربة الاتجار بالبشر، ومحاربة الاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال، ومجال تعزيز حقوق المرأة.

وكان السيد وهبي، قد وقع اليوم الخميس بستراسبورغ، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.

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