قبرص تدعم مبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية .. قبرص تدعم مبادرة الحكم الذاتي

2022-05-11 / 18:24
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هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليديس، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 بمراكش، دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي تقدم به المغرب سنة 2007.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش” بمراكش.

ويعتبر هذا الإعلان تحولا في العلاقات المغربية القبرصية، حيث اعتبر، كاسوليديس، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 تعد أساسا جادا لحل النزاع حول قضية الصحراء المغربية.

كما أشار رئيس الدبلوماسية القبرصية للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مجددا التأكيد على أهمية المملكة باعتبارها عامل استقرار بالمنطقة.

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