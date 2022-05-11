في مجموعة من المدن المغربية… الفنان نعمان لحلو يقوم بجولة فنية

نجلاء مزيان

يستعد الفنان المغربي نعمان لحلو لجولة فنية في مجموعة من المدن المغربية، حيث سيقوم بعرض موسيقي يوم غد الخميس بمدينة الحاجب ، يليه عرض آخر يوم الجمعة بمدينة تازة ، ثم مدينتي بني ملال و الفقيه بن صالح الاسبوع المقبل، وصولا إلى مدينة الرباط يوم 11 يونيو بمسرح محمد الخامس.

و عن اختياره للمدن الصغيرة، أكد نعمان لحلو أنه من حق الجمهور القاطن بهذه المدن اللقاء مع جميع الفنانين المغاربة، مضيفا أن الهدف الأسمى من هذه الاختيارات هو الإشعاع الثقافي بالمسارح التي شيدتها وزارة الثقافة والتي لم تشهد أي عروض فنية على المستوى الوطني .

و أضاف ذات المتحدث، أن الجولة ستكون بمساعدة عدد من الفاعلين ، وزارة الثقافة، الإذاعة والتلفزيون، وكذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين .

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