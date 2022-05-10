الصورة تعبيرية

الاتحاد المغربي للشغل يطالب بـ” إنعاش الشغل”

2022-05-10 / 21:02
0
هبة بريس _ الرباط

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الحكومة وضع “برنامجا استعجالي” لإنعاش التشغيل

وقالت امال العمري في معرض تدخل لها خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة انه يستوجب “تعبئة كل القطاعات المنتجة في المملكة و تعبئة شاملة لمواردها، فضلا عن إرساء الالتقائية و الانسجام بين البرامج القطاعية”.

وطالبت العمري ، بإصلاحات هيكلية في اتجاه الحكامة و محاربة الريع من أجل تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 6 في المائة تمكن من التقليص من الفوارق الاجتماعية و المجالية.

وشدد العمري، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للسوق الداخلية، كما طالبت بإدماج القطاع الغير مهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، عبرتفعيل ورش الحماية الاجتماعية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاكم مقاطعة بارينجو الكينية ” ..جهة الشرق منزلي الثاني واصبحت من المغاربة”

حاكم مقاطعة بارينجو الكينية ” ..جهة الشرق منزلي الثاني…

2022-05-10 / 21:33
Photo of وهبي: المغرب اعتمد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب

وهبي: المغرب اعتمد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة…

2022-05-10 / 20:11
Photo of أخنوش يعلن تراجع عدد العاطلين

أخنوش يعلن تراجع عدد العاطلين

2022-05-10 / 19:50
Photo of في أسبوع ..مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 5ملايين ‏درهم

في أسبوع ..مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر…

2022-05-10 / 19:18
Photo of مع إحتفالها باليوم العالمي..جمعيات تطالب الجهات المختصة حماية شجرة الاركان

مع إحتفالها باليوم العالمي..جمعيات تطالب الجهات المختصة حماية شجرة…

2022-05-10 / 17:43
Photo of التقدم و الاشتراكية يفضح خروقات الملف العقاري للمحطة الطرقية بالجديدة

التقدم و الاشتراكية يفضح خروقات الملف العقاري للمحطة الطرقية…

2022-05-10 / 17:33
Photo of رشق سيارات للأمن والقوات المساعدة بالحجارة يجر أشخاص للاعتقال

رشق سيارات للأمن والقوات المساعدة بالحجارة يجر أشخاص للاعتقال

2022-05-10 / 17:26
Photo of الحموشي ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة يوقعان “خطاب نوايا”

الحموشي ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة يوقعان “خطاب نوايا”

2022-05-10 / 16:58
Photo of أخنوش: وضعنا إجراءات دقيقة لإنقاذ المقاولات من تداعيات الجائحة

أخنوش: وضعنا إجراءات دقيقة لإنقاذ المقاولات من تداعيات الجائحة

2022-05-10 / 16:54
Photo of أخنوش: “جائحة كورونا كشفت مواطن الضعف والقوة في نسيجنا الوطني”

أخنوش: “جائحة كورونا كشفت مواطن الضعف والقوة في نسيجنا…

2022-05-10 / 15:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق