الاتحاد المغربي للشغل يطالب بـ” إنعاش الشغل”

هبة بريس _ الرباط

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الحكومة وضع “برنامجا استعجالي” لإنعاش التشغيل

وقالت امال العمري في معرض تدخل لها خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة انه يستوجب “تعبئة كل القطاعات المنتجة في المملكة و تعبئة شاملة لمواردها، فضلا عن إرساء الالتقائية و الانسجام بين البرامج القطاعية”.

وطالبت العمري ، بإصلاحات هيكلية في اتجاه الحكامة و محاربة الريع من أجل تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 6 في المائة تمكن من التقليص من الفوارق الاجتماعية و المجالية.

وشدد العمري، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للسوق الداخلية، كما طالبت بإدماج القطاع الغير مهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، عبرتفعيل ورش الحماية الاجتماعية

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