وجدة .. زبون يكتشف تحويل مالي عن طريق الخطأ يفوق 13 مليار سنتيم

2022-05-10 / 15:10
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هبة بريس : وجدة

اكتشف شاب بمدينة وجدة أمس الإثنين 09 ماي الجاري، عند اطلاعه بالتطبيق الخاص بحسابه البنكي، بتوصله بتحويل مالي “ضخم” عن طريق الخطأ يفوق 13 مليار سنتيم.

وفي التفاصيل، فوجئ الشاب الثلاثيني بالتوصل بمبلغ يفوق 133.280.000درهم، حيث كان ينتظر التوصل بتحويل مالي قيمته 13 مليون سنتيم فقط.

وتابع المعني بالأمر أن المستخدم البنكي، الذي ارتكب الخطأ، بادر للتواصل معه وإصلاح الخطأ وإعادة المبلغ، وهو ما قام به فورا، دون أي تفاوض أو مشاكل من طرفه.

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