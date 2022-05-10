مع إحتفالها باليوم العالمي..جمعيات تطالب الجهات المختصة حماية شجرة الاركان

2022-05-10 / 17:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحتفل شجرة الاركان بيومها العالمي الذي يصادف 10 ماي من كل عام، وهي مناسبة جددت جمعيات بيئية، مطالبها للجهات المختصة ” وزارتي البيئة والداخلية” بضرورة حماية شجرة الأركان، من الاستغلال البشري والحيواني (الرعي الجائر).

وطالبت تلك الجمعيات في مراسلة تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منها، السلطات الإقليمية بخمس عمالات أقاليم حيت تتواجد الشجرة في كل من ” الصويرة أكادير اداوتنان إنزكان أيت ملول، تارودانت و أشتوكة أيت باها و تزنيت “من أجل التدخل لتحديد فترة موسم الأكدال بغابات الأركان .

وطالبت الهيئات الجمعوية من السلطات منع العموم من جمع فاكهة الأركان أو الرعي في مناطق إنتشارها، وذلك تثمينا لهذا المنتوج الذي يعتبر إرثا عالميا ترافع بشأنه المغرب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكذلك من أجل حماية هذا الموروث الذي يتعرض للإستغلال الجائر طيلة السنة.

وتندرج هذه المطالب في سياق “التدابير الرامية إلى تنظيم جمع وتخزين المادة الأولية لأركَان وضمان الاستفادة منها حسب معايير الجودة المطلوبة”.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث عمالات استجابت للمطالب من ضمنها عمالات الصويرة وتيزنيت وتاروداتت، حيت قامتا بإستصدار قرارات صارمة في هذا الشأن، خصوصا مع الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأركان الذي يصادف 10 من ماي من كل عام .

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