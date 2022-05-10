“الحلق اللي عامل قلق”.. مفاجأة سعد لمجرد لجمهوره المصري

2022-05-10 / 09:47
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هبة بريس

شوق النجم المغربي سعد لمجرد الجمهور المصري لأغنية الجديدة التي قرر أن تكون باللهجة المصرية مشيراً إلى أن الكلمات موجودة بالفعل، ثم سيعقبها أغنية باللغة الإسبانية والعربية معاً.

ولفت سعد لمجرد أن الأغنية التي تحمل اللهجة المصرية ستكون بعنوان الحلق اللي عامل قلق، معلقاً على عدم إحياء الحفلات في مصر قائلاً: “أنا أتشرف بالغناء في مصر “ومش تقلان ولا حاجة، بس الجمهور المصري يشاور”.

وتابع سعد لمجرد قائلا: “أحب الجمهور المصري وأشتاق له، وأحضر لأغنيات مصرية على غرار “عدى الكلام”.

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