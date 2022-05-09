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البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 221 مرشحا للهجرة السرية

2022-05-09 / 17:55
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ، قدمت خلال الفترة الممتدة من 02 الى 08 ماي الجاري، المساعدة لما مجموعه 221 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وقاصرين.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين، والذين كانت من بينهم 18 جثة، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب للتجديف (كاياك)، ودراجات مائية (جيت سكي)، فيما كان بعضهم يغامر بالهجرة سباحة.

وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمملكة، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودعات الأموات بالمستشفيات القريبة.

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