المغربي محمد الداهي يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

هبة بريس

فاز الكاتب المغربي ،محمد الداهي، بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السادسة عشرة ،في فرع الفنون والدراسات النقدية، عن مؤلفه “السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع”، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع عام 2021.

ويعد الكتاب تصنيفا للأنساق المتعلقة بالسرود الذاتية داخل الخطاب الأدبي العام، التي تضم اليوميات والرسائل والاعترافات والمذكرات والتخييل الذاتي والسرد الذاتي. كما يتميز بسلاسة العرض ووضوح المفاهيم ودقة التحليل، ومراجعه الحديثة والشاملة، وقراءته لأعمال سردية عربية قديمة وحديثة.

ويسرد الكتاب العلاقة المعقدة بين الكتابة والوجود والنص وما يضمره في إطار تمثيل الذات الواقعية ونقلها إلى عالم الكتاب.

وسبق لمحمد الداهي، الأستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة محمد الخامس الرباط، أن حصل على جائزة المغرب للكتاب عن كتابه “سيميائية السرد”، وجائزة (كتارا ) للرواية العربية عن عمله “سلطة التلفظ في الخطاب الروائي العربي المعاصر”. وقد نشر 15 كتابا وساهم بنصوص في 30 كتابا باللغتين العربية والفرنسية.

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